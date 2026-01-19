Ричмонд
Эксперт Ермаков объяснил, на что смотреть при покупке подержанной машины

Эксперт Андрей Ермаков посоветовал россиянам при покупке поддержанной машины проверить ее участие в ДТП через VIN-номер.

Источник: Аргументы и факты

Главным риском при покупке подержанного автомобиля является не внешний вид, а скрытые проблемы с историей и техническим состоянием. Об этом в интервью «Газете.Ru» заявил эксперт Андрей Ермаков.

По его словам, многие покупатели ошибочно оценивают машину только по кузову и салону, упуская ключевые параметры. Эксперт рекомендует начинать с анализа истории через VIN-номер, чтобы проверить участие в ДТП, залоги или использование в такси.

Особое внимание стоит уделять автомобилям старше 7−8 лет или с пробегом более 150 тысяч километров, где могут проявляться дорогостоящие неисправности. Важно искать следы серьёзных аварий, такие как неровные зазоры кузова или разный оттенок краски.

Техническую диагностику лучше проводить с использованием оборудования, включая компьютерную проверку и осмотр на подъёмнике. Также необходимо заранее оценить экономику владения, учитывая возможные затраты на ремонт и обслуживание.

Эксперт подчеркнул, что покупка подержанного автомобиля должна быть взвешенным решением, основанным на тщательном сборе информации, а не на эмоциях.

Ранее психолог Светлана Пуля объяснила частое желание менять автомобиль.