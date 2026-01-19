Названы самые востребованные профессии в России в 2026 году

Согласно итогам исследования, также высокий спрос ожидается на IT-специалистов (30%), за ними следуют учителя (28%) и работники сферы продаж (27%). Доставщики, продавцы, официанты и кассиры востребованы у 22% респондентов, следует из результатов исследования. Исходя из итогов исследования, сельскохозяйственные направления назвали 8% опрошенных, а юристов, бухгалтеров и кадровиков — 6%. Маркетологов, PR-специалистов и рекламистов отметили 5%, логистов — 4%, следует из результатов исследования.