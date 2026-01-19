Ричмонд
Названы самые востребованные профессии в России в 2026 году

РИА Новости: самой востребованной профессией в 2026 году будет сварщик.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 19 янв — РИА Новости. Наиболее востребованными специалистами в 2026 году будут сварщики, электрики, инженеры, технические специалисты и врачи, следует из результатов исследования сервисов «Работа.ру» и «СберПодбор», которое есть в распоряжении РИА Новости.

«Шестьдесят пять процентов опрошенных работодателей считают, что самыми дефицитными в 2026 году будут рабочие специальности, такие как сварщики или электрики. Вторую строчку занимают инженеры и технические специалисты (45%), третью — врачи (35%)», — говорится в исследовании.

Согласно итогам исследования, также высокий спрос ожидается на IT-специалистов (30%), за ними следуют учителя (28%) и работники сферы продаж (27%). Доставщики, продавцы, официанты и кассиры востребованы у 22% респондентов, следует из результатов исследования. Исходя из итогов исследования, сельскохозяйственные направления назвали 8% опрошенных, а юристов, бухгалтеров и кадровиков — 6%. Маркетологов, PR-специалистов и рекламистов отметили 5%, логистов — 4%, следует из результатов исследования.

Кроме того, согласно итогам исследования, респонденты перечислили методы, которыми планируют привлекать новых сотрудников: так, 51% работодателей планируют сосредоточиться на развитии собственного бренда, планы по развитию корпоративной культуры озвучили 34% опрошенных, столько же готовы повысить уровень заработной платы в публикуемых вакансиях, расширенный социальный пакет планируют предложить 22% респондентов, в то время как обновление офисного пространства и инфраструктуры рассматривают 14% представителей компаний.

В исследовании, проведенном с 5 по 12 декабря 2025 года, приняли участие более 300 представителей бизнеса из всех регионов России.