Морозостойкие новосибирцы ныряют в ледяную воду: фото с ночных крещенских купаний

В ночь на 19 января жители Новосибирска отмечают Крещение Господне. Традиционно для омовений подготовлена купель. Фото с места передал фотограф Сиб.фм Матвей Тырышкин.

24

В полночь батюшка освятил воду в иордани, и сибиряки всех возрастов пошли нырять. Купания контролируются спасателями и медиками скорой помощи. После омовения люди обтираются сухими полотенцами и кутаются в теплые вещи.

Невзирая на лютый мороз, на обряд прибыли более сотни верующих, а также тех, кто просто решил проверить силу воли.

Напомним, что ранее отказаться от купаний в Крещение просили врачи и спасатели новосибирцев.