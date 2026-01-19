Морозостойкие новосибирцы ныряют в ледяную воду: фото с ночных крещенских купаний

В ночь на 19 января жители Новосибирска отмечают Крещение Господне. Традиционно для омовений подготовлена купель. Фото с места передал фотограф Сиб.фм Матвей Тырышкин.
В полночь батюшка освятил воду в иордани, и сибиряки всех возрастов пошли нырять. Купания контролируются спасателями и медиками скорой помощи. После омовения люди обтираются сухими полотенцами и кутаются в теплые вещи.
Невзирая на лютый мороз, на обряд прибыли более сотни верующих, а также тех, кто просто решил проверить силу воли.
Напомним, что ранее отказаться от купаний в Крещение просили врачи и спасатели новосибирцев.