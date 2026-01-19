Банки России заблокировали миллионы карт и счетов физлиц с начала года

В Банке России статистику по блокировкам по 161-ФЗ не раскрывают. Регулятор заявляет, что анализирует эффективность действующих требований и при необходимости корректирует нормативные акты. Банки признают рост числа ограничений, но уверяют, что стараются оперативно «реабилитировать» добросовестных клиентов. При этом в «Народном фронте» отмечают, что часть кредитных организаций до сих пор не объясняет гражданам ни конкретную причину блокировки, ни порядок действий для снятия ограничений, из-за чего людям приходится тратить время на лишние обращения и запросы.