Банки России заблокировали миллионы карт и счетов физлиц с начала года

Рекордные блокировки связаны с расширением критериев операций по 161-ФЗ.
За первые недели января 2026 года российские банки временно заблокировали от 2 до 3 млн карт и счетов граждан в рамках борьбы с мошенничеством. Такие оценки привели эксперты компании «Информзащита» и участники рынка. Число ограничений выросло в разы после того, как с 1 января вступили в силу новые требования по 161-ФЗ, расширившие перечень признаков подозрительных операций.
«Массовый характер блокировок является следствием как резкого расширения критериев подозрительных операций, так и автоматизации антифрод-систем», — заявляет партнер практики частных клиентов АБ «Вертикаль» Татьяна Микони. Ее слова приводит издание Коммерсант.
Массовость блокировок связана с двукратным расширением с 1 января списка критериев подозрительных операций по 161-ФЗ. Теперь туда входит до 12 признаков. Алгоритмы теперь реагируют не только на переводы между физлицами, но и на активные покупки на маркетплейсах или частые пополнения счетов. По словам экспертов, это увеличивает погрешность, однако позволяет банкам не пропускать потенциально мошеннические транзакции.
На профильных финансовых форумах за неполные три недели 2026 года размещены сотни жалоб на неожиданные блокировки. Клиенты сообщают, что не понимают причины ограничений, а ответы служб поддержки часто сводятся к совету обращаться в Банк России. В ряде случаев под блокировку попадают пользователи, которые многократно пополняют баланс на одном маркетплейсе при серии покупок — такие операции система может расценить как подозрительную схему.
В Банке России статистику по блокировкам по 161-ФЗ не раскрывают. Регулятор заявляет, что анализирует эффективность действующих требований и при необходимости корректирует нормативные акты. Банки признают рост числа ограничений, но уверяют, что стараются оперативно «реабилитировать» добросовестных клиентов. При этом в «Народном фронте» отмечают, что часть кредитных организаций до сих пор не объясняет гражданам ни конкретную причину блокировки, ни порядок действий для снятия ограничений, из-за чего людям приходится тратить время на лишние обращения и запросы.