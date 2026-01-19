Умер Роджер Аллерс, режиссер мультфильма «Король Лев»

Аллерс был режиссером, сценаристом и художником. Он дебютировал как постановщик с мультфильмом «Король лев». Ранее, работая сценаристом на студии Disney, он внес вклад в создание таких мультфильмов, как «Русалочка» (1989) и «Аладдин» (1992).