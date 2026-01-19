Ричмонд
Умер Роджер Аллерс, режиссер мультфильма «Король Лев»

В возрасте 76 лет умер один из создателей мультфильма «Король лев» Роджер Аллерс.

Источник: Комсомольская правда

На 77-м году жизни умер Роджер Аллерс — режиссер и один из создателей анимационного фильма «Король лев». Информацию об этом опубликовал в соцсетях продюсер Дэйв Боссерт, друг покойного.

«Я глубоко огорчен новостями о том, что наш друг Роджер Аллерс отправился в свой следующий путь», — написал Боссерт.

Аллерс был режиссером, сценаристом и художником. Он дебютировал как постановщик с мультфильмом «Король лев». Ранее, работая сценаристом на студии Disney, он внес вклад в создание таких мультфильмов, как «Русалочка» (1989) и «Аладдин» (1992).

