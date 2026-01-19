−30 градусов ожидается в Иркутске 19 января

Ночью столбик термометра покажет от −35 до −40 градусов. Если небо будет ясным, то опустится до −43…-48 градусов. Днем будет теплее, но все равно холодно −27…-32 градусов. А в низинах и долинах будет еще холоднее −33…-38. В Верхнеленских районах ночью возможно понижение до −49…-54 градусов.