−30 градусов ожидается в Иркутске 19 января

Ночью похолодает до −36…-38 градусов.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

Днем 19 января в Иркутске ожидается −28…-30 градусов. Как сообщили КП-Иркутск в региональном Гидрометцентре, ночью похолодает до −36…-38 градусов, в пригороде до −41. Будет переменная облачность, возможен небольшой снег. Ветер будет дуть со скорость 1−6 м/с.

— В регионе будет облачно с прояснениями. Местами пройдет небольшой снег. Утром в отдельных районах возможен туман. Ветер будет слабым, переменного направления, со скоростью 2−7 м/с, — пояснили синоптики.

Ночью столбик термометра покажет от −35 до −40 градусов. Если небо будет ясным, то опустится до −43…-48 градусов. Днем будет теплее, но все равно холодно −27…-32 градусов. А в низинах и долинах будет еще холоднее −33…-38. В Верхнеленских районах ночью возможно понижение до −49…-54 градусов.