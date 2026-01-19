Ричмонд
Могилу бывшего канцлера Германии Гельмута Шмидта осквернили свастикой

Могилу немецкого экс-канцлера Гельмута Шмидта и его супруги Локи осквернили неизвестные. Об этом в воскресенье, 18 января, сообщило издание Bild.

Прохожий обнаружил на надгробном камне четыре свастики. Нацистскую символику нанесли розово-оранжевой краской поверх имен, дат рождения и смерти покойных.

В полиции Гамбурга заявили, что не представляют, кто мог осквернить могилу, и не понимают мотивов злоумышленника.

Расследованием занимается Служба государственной безопасности ФРГ.

13 ноября 2025 года сообщалось, что гражданина Судана задержали в Париже за осквернение Могилы Неизвестного Солдата в центре города. При этом он заявил в полиции, что является президентом. Об этом написало издание Valeurs Actuelles, ссылаясь на источник в правоохранительных органах. Уточняется, что задержанным оказался 23-летний уроженец Судана по имени Ибрагим Вассиль.

Подобные инциденты происходят и в РФ: в Волгоградской области плиты с братской могилы защитников Сталинграда нашли на помойке. Они являлись частью мемориала в поселке Октябрьский. Плиты были демонтированы около двух лет назад после ремонта памятника, но их нахождение на свалке остается неясным.