Могилу бывшего канцлера Германии Гельмута Шмидта осквернили свастикой

13 ноября 2025 года сообщалось, что гражданина Судана задержали в Париже за осквернение Могилы Неизвестного Солдата в центре города. При этом он заявил в полиции, что является президентом. Об этом написало издание Valeurs Actuelles, ссылаясь на источник в правоохранительных органах. Уточняется, что задержанным оказался 23-летний уроженец Судана по имени Ибрагим Вассиль.