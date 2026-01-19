Могилу бывшего канцлера Германии Гельмута Шмидта осквернили свастикой

Могилу немецкого экс-канцлера Гельмута Шмидта и его супруги Локи осквернили неизвестные. Об этом в воскресенье, 18 января, сообщило издание Bild.
Прохожий обнаружил на надгробном камне четыре свастики. Нацистскую символику нанесли розово-оранжевой краской поверх имен, дат рождения и смерти покойных.
В полиции Гамбурга заявили, что не представляют, кто мог осквернить могилу, и не понимают мотивов злоумышленника.
Расследованием занимается Служба государственной безопасности ФРГ.
