В ГД рассказали об индексации выплат работающим пенсионерам в 2026 году

«Для работающих пенсионеров в 2026 году индексация страховой пенсии учитывается и выплачивается, факт работы сам по себе ее не отменяет», — сказал Панеш.
Он отметил, что при увольнении Социальный фонд проводит перерасчет с учетом индексаций прошлых лет, которые ранее не отражались в выплате, и назначает повышенную сумму со следующего месяца после месяца увольнения.
