Число жертв при сходе двух поездов с рельсов в Испании выросло до 21 человека

Катастрофа произошла около 19:40 (21:40 по московскому времени), когда поезд с 317 пассажирами, который следовал по маршруту Малага — Мадрид, сошел с рельсов и выехал на соседний путь. По этому пути ехал поезд, отправившийся из Мадрида в Уэльву, который тоже сошел с рельсов.