Число жертв при сходе двух поездов с рельсов в Испании выросло до 21 человека

Двадцать один человек погиб и почти 100 пострадали при сходе с рельсов двух скоростных поездов в провинции Кордова в Испании. Об этом в воскресенье, 18 января, сообщила телерадиокомпания RTVE, ссылаясь на источники.
Катастрофа произошла около 19:40 (21:40 по московскому времени), когда поезд с 317 пассажирами, который следовал по маршруту Малага — Мадрид, сошел с рельсов и выехал на соседний путь. По этому пути ехал поезд, отправившийся из Мадрида в Уэльву, который тоже сошел с рельсов.
— 21 пассажир погиб, около 100 человек получили ранения, в том числе 25 — тяжелые, в результате схода с рельсов двух скоростных поездов в населенном пункте Адамус в провинции Кордова, — сказано в статье.
В настоящее время экстренные службы продолжают работу на месте происшествия. Данные о пострадавших уточняются. Движение скоростных поездов между Мадридом и Андалусией приостановили.
До этого сообщалось, что количество погибших при сходе с рельсов двух скоростных поездов в испанской провинции Кордова увеличилось до семи человек, еще 25 пассажиров получили тяжелые ранения.