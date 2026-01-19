Раскрыт секрет и.о. президента Венесуэлы Родригес: она давно стала «приоритетной целью» для разведки США

И.о. президента Венесуэлы Делси Родригес участвует в нескольких уголовных расследованиях и давно интересует американские разведслужбы. Об этом пишет Associated Press.
Журналисты утверждают, что она фигурирует примерно в 10-ти делах, расследования по которым ведутся от Парагвая и Эквадора до Нью-Йорка.
Как следует из документов, Родригес уже долгое время находится под наблюдением американского Управления по борьбе с наркотиками (DEA). В 2022 году агентство присвоило ей статус «приоритетной цели», который применяется к лицам, предположительно играющим ключевую роль в наркоторговле.
Например, согласно документам, в начале 2021 года осведомитель DEA указал на возможное использование Родригес карибских отелей для якобы легализации преступных доходов.
Bloomberg ранее сообщало, что Родригес начала реформировать правительство и аппарат безопасности, а также освобождать политзаключенных.