В ХМАО возвращаются морозы ниже −40 градусов

Синоптики обещают в отдельных районах гололедицу и отсутствие осадков. Ветер восточный 2−7 м/с. Морозы по ночам ожидаются и 19 и 20 января — до −39 будет опускаться температура воздуха, а местами в эти дни будет идти снег.