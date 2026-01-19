Ричмонд
В ХМАО возвращаются морозы ниже −40 градусов

На территории ХМАО в ночь на 21 января столбики термометров местами упадут до −43 градусов. Об этом предупредили синоптики Обь-Иртышского управления по гидрометеослужбе.

В ночь на 21 января похолодает до −43 градусов.

«В ХМАО ночью 21 января ожидается температура воздуха −31, −36 градусов, местами −38, −43. Днем потеплеет до −29, −34, местами до −20 градусов», — сообщается на сайте управления.

Синоптики обещают в отдельных районах гололедицу и отсутствие осадков. Ветер восточный 2−7 м/с. Морозы по ночам ожидаются и 19 и 20 января — до −39 будет опускаться температура воздуха, а местами в эти дни будет идти снег.