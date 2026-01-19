В ГД рассказали об индексации выплат некоторым пенсионерам в 2026 году

Индексация для работающих пенсионеров произойдет в течение 2026 года.
Страховые пенсии работающих пенсионеров в России начнут индексировать уже в 2026 году. Об этом сообщил заместитель председателя комитета Госдумы по бюджету и налогам Каплан Панеш.
«Для работающих пенсионеров в 2026 году индексация страховой пенсии учитывается и выплачивается, факт работы сам по себе ее не отменяет», — сказал парламентарий. Его слова приводит РИА Новости.
Зампред комитета Госдумы пояснил, что при прекращении трудовой деятельности гражданин получает перерасчет с учетом всех индексаций, которые не отражались в его выплатах в период занятости. Социальный фонд России, по словам депутата, в таком случае поднимает размер пенсии до актуального уровня и назначает повышенную сумму со следующего месяца после месяца увольнения. При этом пенсионеру не требуется лично обращаться в ведомство: перерасчет проводится на основании данных персонифицированного учета.
Ранее о продолжении индексации пенсий работающим гражданам в 2026 году заявлял премьер-министр России Михаил Мишустин, подчеркнув, что повышение пенсионного обеспечения входит в приоритеты госполитики. Согласно прогнозам, с 1 января 2026 года страховые пенсии по старости у неработающих пенсионеров вырастут в среднем до 27,7 тысячи рублей, а у работающих — до 23,8 тысячи рублей, также запланировано повышение социальных пенсий с 1 апреля.