В ГД рассказали об индексации выплат некоторым пенсионерам в 2026 году

Зампред комитета Госдумы пояснил, что при прекращении трудовой деятельности гражданин получает перерасчет с учетом всех индексаций, которые не отражались в его выплатах в период занятости. Социальный фонд России, по словам депутата, в таком случае поднимает размер пенсии до актуального уровня и назначает повышенную сумму со следующего месяца после месяца увольнения. При этом пенсионеру не требуется лично обращаться в ведомство: перерасчет проводится на основании данных персонифицированного учета.