В Воронеже ограничили крещенские купания из-за угрозы атаки БПЛА

Мэрия Воронежа приостановила крещенские купания.

Источник: Комсомольская правда

В Воронеже отменили крещенские купания из-за риска атаки БПЛА. Об этом сообщили в городской мэрии.

«В связи с угрозой непосредственного удара БПЛА в Воронеже приостановлены мероприятия на территории мест крещенских купаний», — передается в сообщении.

Немногим ранее мэр Сергей Петрин сообщил о массированной атаке на Воронеж. В результате налетов были повреждены 55 домов и 86 автомобилей.

В свою очередь Роспотребнадзор напомнил россиянам об основных правилах во время крещенских купаний. Ведомство предупредило, что на Крещение в проруби нельзя находиться больше минуты. После этого следует быстро вытереться и уйти в теплое место.

Напомним, что вечером 18 января в Москве начались крещенские купания. При этом специалисты обеспечивают для граждан комфортные условия и безопасность.

