Клава Кока заявила, что получала непристойные предложения от продюсеров

Певица Клава Кока призналась, что не стала бы вступать в интимную близость ради успеха в карьере.
— У меня были варианты переспать с известным человеком и стать популярной. Это было задолго до того, как я попала в лейбл, — заявила она на шоу Ксении Собчак «Что о тебе думают?» на платформе VK Видео.
Артистка рассказала, что в начале карьеры искала различные возможности попасть в эфир: ходила во все массовки шоу на телевидении, проходила множество кастингов и конкурсов.
— Иногда я находила объявления типа: «Мы ищем молодую певицу». Я работала в караоке, где порой был сомнительный контингент, в том числе я получала сомнительные предложения от людей, которые приходили туда, и от моих руководителей, — рассказала звезда.
Кока поделилась, что однажды ходила домой к неизвестному мужчине, который представился продюсером. Она познакомилась с ним по объявлению и не думала тогда, что он намерен выйти с ней за рамки профессиональных отношений. Певица призналась, что всегда придерживалась «сказочных ожиданий»: считала, что можно стать популярной и без того, чтобы с кем-то переспать.
Клава Кока ранее объявила, что покинула лейбл Black Star. Она сообщила, что намерена своими силами строить карьеру в музыкальной сфере, но не все ее коллеги разделили уверенность в успехе данной затеи. Одним из них оказался Юрий Лоза. По его мнению, после ухода из коллектива у артистки не осталось покровителей, которые будут помогать продвигать ее музыку.