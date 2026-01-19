Педикюрша, сексолог и компоузер: обновлен официальный список профессий

В 2026 году официально признаны сотни современных профессий. Среди них — фитнес-тренер, косметик-эстетист, грумер и SMM-менеджер. Об этом свидетельствует новый общероссийский классификатор профессий, с которым ознакомилось ТАСС.
Для включения в единый реестр всем этим профессиям были присвоены коды и идентификаторы. Например, су-шеф теперь относится к поварам, а бариста — к работникам, обслуживающим посетителей в точках общественного питания.
Многие нововведения коснулись индустрии красоты и здоровья. Теперь в списке есть косметик-эстетист и косметолог-визажист. Кроме того, официально признаны профессии «маникюрша» и «педикюрша», указанные в женском роде.
Помимо этого, в классификаторе существенно расширен список медицинских профессий. К новым теперь относятся нейропсихолог, врач-сексолог и врач-косметолог.
Около 40 специальностей графического и мультимедийного дизайна также добавлены в реестр профессий, включая компоузера, концепт-дизайнера и оператора виртуальной камеры.
Не так давно в России был обновлен «Белый список» сервисов.