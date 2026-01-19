Самой востребованной профессией в 2026 году будет сварщик

Сварщики оказались наиболее востребованы в 2026 году.
На российском рынке труда в 2026 году сильнее всего вырастет потребность в рабочих кадрах и технических специалистах. К таким выводам пришли сервисы «Работа.ру» и «СберПодбор» в совместном исследовании, результаты которого оказались в распоряжении СМИ. Согласно документу, работодатели чаще всего называют дефицитными сварщиков, электриков, инженеров, технарей и врачей.
Авторы опроса поясняют, что именно рабочие профессии останутся в зоне наибольшего кадрового дефицита. «Шестьдесят пять процентов опрошенных работодателей считают, что самыми дефицитными в 2026 году будут рабочие специальности, такие как сварщики или электрики. Вторую строчку занимают инженеры и технические специалисты (45%), третью — врачи (35%)», — говорится в исследовании, слова приводит РИА Новости. В материалах подчеркивается, что эти три категории кадров работодатели рассматривают как стратегически важные для устойчивости бизнеса.
Исследование также показало рост интереса к специалистам в IT и сфере образования. Высокий спрос ожидается на IT-кадры — их дефицит прогнозируют 30% участников опроса. Учителей назвали 28% работодателей, работников продаж — 27%. Доставщики, продавцы, официанты и кассиры востребованы у 22% респондентов. Сельскохозяйственные направления отметили 8% опрошенных, а юристов, бухгалтеров и кадровиков — 6%. Маркетологов, PR-специалистов и рекламистов назвали 5% участников исследования, логистов — 4%.
Отдельный блок исследования посвящен тому, как компании намерены бороться за кадры в условиях дефицита. По данным опроса, 51% работодателей планируют усиливать работу над брендом компании на рынке труда. О развитии корпоративной культуры заявили 34% респондентов, столько же готовы повышать уровень заработной платы в публикуемых вакансиях. Расширенный соцпакет рассматривают как инструмент привлечения 22% участников исследования, еще 14% собираются обновлять офисные пространства и инфраструктуру, чтобы сделать условия работы более конкурентоспособными.