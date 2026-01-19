Самой востребованной профессией в 2026 году будет сварщик

Авторы опроса поясняют, что именно рабочие профессии останутся в зоне наибольшего кадрового дефицита. «Шестьдесят пять процентов опрошенных работодателей считают, что самыми дефицитными в 2026 году будут рабочие специальности, такие как сварщики или электрики. Вторую строчку занимают инженеры и технические специалисты (45%), третью — врачи (35%)», — говорится в исследовании, слова приводит РИА Новости. В материалах подчеркивается, что эти три категории кадров работодатели рассматривают как стратегически важные для устойчивости бизнеса.