В России сделают бесплатным генетическое обследование для некоторых беременных: кто его получит

Будущие мамы в 2026 году получат право на бесплатный скрининг в рамках ОМС. Это касается беременных со средним и высоким риском хромосомных аномалий у плода. Об этом рассказала главный внештатный специалист Минздрава России по репродуктивному здоровью женщин Наталья Долгушина.