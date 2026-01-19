Ричмонд
В России сделают бесплатным генетическое обследование для некоторых беременных: кто его получит

Беременные россиянки смогут бесплатно пройти генетический скрининг.

Источник: Комсомольская правда

Будущие мамы в 2026 году получат право на бесплатный скрининг в рамках ОМС. Это касается беременных со средним и высоким риском хромосомных аномалий у плода. Об этом рассказала главный внештатный специалист Минздрава России по репродуктивному здоровью женщин Наталья Долгушина.

«…Поэтому беременные женщины среднего и высокого риска рождения ребенка с хромосомными аномалиями имеют возможность получить данную медицинскую помощь по программе ОМС», — уточнила она.

По словам Долгушиной, анализ возможен с конца первого триместра, когда ДНК плода в крови матери достигает необходимой концентрации. Его проходят женщины, у которых первичный скрининг показал повышенную вероятность рождения ребенка с хромосомными патологиями.

На днях в Общественной палате предложили создать стипендию для студентов с семьями.