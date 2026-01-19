Присоединение Гренландии к Соединенным Штатам может привести к изменению позиции американской администрации и признанию референдума о вхождении Крыма в состав Российской Федерации. Об этом высказался директор итальянского Института Милтона Фридмана Алессандро Бертольди.
По его словам, если президент Штатов Дональд Трамп продолжит настаивать на приобретении Гренландии, то можно ожидать поиска легитимных механизмов согласования данного шага с Европейским союзом и Данией — вплоть до проведения референдума с соблюдением принципа самоопределения народов.
— Если такое произойдет, то это также изменит оценку США крымского референдума 2014 года, — цитирует эксперта РИА Новости.
Молчаливое согласие Европейского союза на принудительную продажу Гренландии Соединенным Штатам стало бы катастрофическим сигналом для Украины. Об этом написало британское издание Guardian.
Отмечается, что молчание европейцев и попытки решить все дипломатическим путем, не прибегая к серьезным мерам и санкциям, указывает на провал стратегии умиротворения Дональда Трампа.