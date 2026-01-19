Эксперт Бертольди: Присоединение Гренландии может изменить позицию США по Крыму

По его словам, если президент Штатов Дональд Трамп продолжит настаивать на приобретении Гренландии, то можно ожидать поиска легитимных механизмов согласования данного шага с Европейским союзом и Данией — вплоть до проведения референдума с соблюдением принципа самоопределения народов.