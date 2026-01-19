Роспотребнадзор назвал последствия недостаточной влажности в комнате зимой

В соответствии с санитарными правилами и нормами в холодный период года допустимые колебания температуры воздуха в жилых комнатах составляют от плюс 18 до плюс 24 градусов в зависимости от региона. Холод в квартире может привести к переохлаждению, снижению иммунитета и обострению хронических заболеваний, особенно у детей, пожилых людей и лиц с ослабленным здоровьем.