В Бурятии в ночь на 19 января произошло землетрясение

К счастью, обошлось без разрушений и последствий.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

Землетрясение в Бурятии произошло в ночь на 19 января 2026 года. Как сообщили КП-Иркутск в Единой геофизической службе РАН Байкальского филиала, эпицентр находился в 60 километрах восточнее поселка Байкальское.

— Интенсивность толчков составила 4,5 балла. Подземные толчки могли ощутить жители в 4:29 по местному времени, — уточняется в сообщении.

К счастью, обошлось без разрушений и последствий. Вот только сибиряки спросонья могли перепугаться из-за того, что произошло землетрясение в Бурятии.

Напомним, ранее сейсмособытие зафиксировали в Нижнеудинском районе Иркутской области. Там сила толчков достигла 3,8 балла.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что пожар в торговом центре Ангарска потушен.