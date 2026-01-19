Экс-менеджер из «Роскосмоса» нанес Минобороны ущерб почти в 620 млн

Анатолия Шишанова приговорили к пяти годам колонии.
Материальный ущерб министерству обороны РФ по уголовному делу в отношении бывшего директора НИИ точных приборов (входит в корпорацию «Роскосмос») Анатолия Шишанова и его сообщника Олега Гомозова составил почти 620 млн рублей. Об этом говорится в судебных материалах.
«Исковые требования потерпевшего удовлетворены полностью, взыскано в пользу министерства обороны РФ с Шишанова и Гомозова солидарно в счет компенсации материального ущерба 619 836 806 рублей 93 копейки», — указано в документе. Его приводит РИА Новости.
Согласно приговору Бутырского районного суда Москвы, вынесенному в 2024 году, Шишанов при пособничестве Гомозова получил необоснованно завышенную оплату по этому госконтракту. Суд пришел к выводу, что оплата была начислена без достаточных оснований, что повлекло ущерб для министерства обороны. Фигурантов взяли под стражу в зале суда: Шишанов получил пять лет колонии общего режима, а Гомозов — четыре года.
В 2025 году Мосгорсуд смягчил наказание бывшему главе НИИ точных приборов до 4,5 года лишения свободы, однако в остальной части, включая размер компенсации ущерба и выводы о виновности, приговор оставил без изменений. Кассационные жалобы защиты, в которых настаивали на отсутствии тяжких последствий и фактическом исполнении контракта, были отклонены в конце 2025 года. В судебных актах указано, что доводы подсудимых о том, что причинение ущерба объективно не подтверждено, суды не приняли.
Решением Арбитражного суда Москвы Шишанов признан банкротом. Еще до этого на его имущество был наложен арест, в том числе на денежные средства в размере около 12,5 млн рублей. Эти активы включены в конкурсную массу и могут быть использованы для частичного погашения требований министерства обороны по исполнительным документам, вытекающим из приговора по уголовному делу.