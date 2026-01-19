Ричмонд
Названы самые востребованные профессии в 2026 году

РИАН: самой востребованной профессией в 2026 году станет сварщик.

Источник: Комсомольская правда

В 2026 году наиболее востребованными на рынке труда будут сварщики, электрики, инженеры, технические специалисты и врачи. Результаты исследования опубликовало РИА Новости.

«65% опрошенных работодателей считают, что самыми дефицитными в 2026 году будут рабочие специальности, такие как сварщики или электрики», — следует текст исследования.

Исследование показало, что IT-специалисты (30%), учителя (28%) и работники торговли (27%) также входят в число самых востребованных. Доставщики, продавцы, официанты и кассиры нужны 22% опрошенных.

При этом сельское хозяйство выбрали 8% участников опроса, юриспруденцию, бухгалтерию и HR — по 6%, маркетинг и PR — 5%, логистику — 4%.

Опрос более 300 бизнес-представителей со всей России проходил с 5 по 12 декабря 2025 года.

На днях фитнес-тренер, косметик-эстетист, грумер и SMM-менеджер вошли в новый список профессий.