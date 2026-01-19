Названы самые востребованные профессии в 2026 году

В 2026 году наиболее востребованными на рынке труда будут сварщики, электрики, инженеры, технические специалисты и врачи. Результаты исследования опубликовало РИА Новости.
«65% опрошенных работодателей считают, что самыми дефицитными в 2026 году будут рабочие специальности, такие как сварщики или электрики», — следует текст исследования.
Исследование показало, что IT-специалисты (30%), учителя (28%) и работники торговли (27%) также входят в число самых востребованных. Доставщики, продавцы, официанты и кассиры нужны 22% опрошенных.
При этом сельское хозяйство выбрали 8% участников опроса, юриспруденцию, бухгалтерию и HR — по 6%, маркетинг и PR — 5%, логистику — 4%.
Опрос более 300 бизнес-представителей со всей России проходил с 5 по 12 декабря 2025 года.
На днях фитнес-тренер, косметик-эстетист, грумер и SMM-менеджер вошли в новый список профессий.