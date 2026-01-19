На Ямале неделя начнется с 40-градусных морозов

Местами на Ямале похолодает до −43 градусов.
На территории ЯНАО в ночь на понедельник 19 января похолодает до −38, а уже к середине недели ночные морозы усилятся до −43 градусов. Такой прогноз дали синоптики Обь-Иртышского управления по гидрометеослужбе.
«В ЯНАО ночью 19 января ожидается температура воздуха −26, −31 градус, при прояснении −33, −38. В ночь на 20 января прогнозируется до −31, −36 градусов, при прояснении до −41, а в ночь на 21 января морозы усилятся до −32, −37, при прояснении до −38, −43 градусов», — сообщается на сайте управления.
Дневные температуры опустятся с −24 в понедельник, до −32, а местами и −37 — к среде. Морозы на Ямале будут сопровождаться отсутствием осадков и юго-восточным ветром 4−11 м/с.