На Ямале неделя начнется с 40-градусных морозов

«В ЯНАО ночью 19 января ожидается температура воздуха −26, −31 градус, при прояснении −33, −38. В ночь на 20 января прогнозируется до −31, −36 градусов, при прояснении до −41, а в ночь на 21 января морозы усилятся до −32, −37, при прояснении до −38, −43 градусов», — сообщается на сайте управления.