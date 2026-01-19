В России разработали цифровой сервис оценки депрессии на основе анализа голоса

«Помочь снизить нагрузку на врачей и обеспечить точную, качественную и своевременную диагностику может анализ объективных показателей депрессии. В качестве одного из таких показателей может служить анализ голоса. Важно отметить, что технология не является заменой специалисту — психологу или психиатру, однако может быть эффективно использована врачами общего профиля для выявления депрессии при соматических заболеваниях, а также маскированной депрессии, часто проявляющейся в форме физических жалоб, болей и недомогания, которые невозможно объяснить соматическим заболеванием», — приводит пресс-служба слова Марины Злобиной, старшего преподавателя вуза.