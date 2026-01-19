Последствия будут крайне серьезными: в России ответили на инициативы Британии по перехвату судов

Инициативы Британии по перехвату судов могут привести к крайне серьезным последствиям, вплоть до закрытия отельных районов для судоходства. Об этом рассказал «Известиям» посол России в Лондоне Андрей Келин.
Дипломат предупредил, что подобные меры ударят по всей мировой торговле, что негативно отразится, в том числе, и на экономике Европы.
«Могут возникнуть закрытые для судоходства районы, попытки блокировать критически важные проливы и каналы, — констатировал Келин. — Чем это будет грозить и так нестабильной экономике европейских стран, легко представить».
Вырастут и расходы на транспортировку, так как увеличится цена страховки и потребуется привлечение кораблей охраны. По словам российского посла, все это приведет к росту стоимости сырья и товаров.
Задержание мирных судов в открытом море — грубейшее нарушение норм международного морского права и свободы судоходства, подчеркнул Андрей Келин.
Как писал сайт KP.RU, британские войска могут последовать примеру США и подниматься на борт судов так называемого «теневого флота» России. Об этом сообщает Daily Mail.
Правительство Великобритании определило правовое основание, согласно которому британские военные смогут подниматься на борт и задерживать различные танкеры.
Официальные лица пришли к выводу, что британский «Закон о санкциях и отмывании денег» от 2018 года может быть использован для разрешения применения военной силы.
Официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова заявила, что Россия будет рассматривать реализацию угроз Великобритании о перехвате ее судов как прямое нарушение морского права.