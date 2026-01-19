Умер режиссёр мультфильма «Король Лев» Роджер Аллерс

Роджер Аллерс родился в 1949 году в городе Рай в американском штате Нью-Йорк. «Король Лев» стал его режиссерским дебютом. Кроме того, он работал сценаристом и художником. Аллерс участвовал в написании сценариев для студии «Дисней», в частности, для таких мультфильмов, как «Русалочка» (1989) и «Аладдин» (1992), получивших широкую известность.