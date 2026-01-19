Ричмонд
Умер режиссёр мультфильма «Король Лев» Роджер Аллерс

Режиссёр Роджер Аллерс, снявший мультфильм «Король Лев», скончался на 77-м году жизни.

Источник: Аргументы и факты

Американский режиссёр Роджер Аллерс, который известен работой над мультипликационным фильмом 1994 года «Король Лев», скончался в возрасте 76 лет, сообщил его друг, кинопродюсер Дэйв Боссерт.

Он отметил, что совсем недавно переписывался с режиссёром, который путешествовал по Египту.

«Я глубоко огорчен новостями о том, что наш друг Роджер Аллерс отправился в свой следующий путь. Покойся с миром, мой друг. До встречи на той стороне», — написал он на своей странице в Facebook*.

Режиссёра не стало 17 января.

Роджер Аллерс родился в 1949 году в городе Рай в американском штате Нью-Йорк. «Король Лев» стал его режиссерским дебютом. Кроме того, он работал сценаристом и художником. Аллерс участвовал в написании сценариев для студии «Дисней», в частности, для таких мультфильмов, как «Русалочка» (1989) и «Аладдин» (1992), получивших широкую известность.

Напомним, в феврале 2023 года ушёл из жизни аниматор, режиссёр, продюсер и художник-раскадровщик Берни Мэттинсон, который также являлся одним из создателей «Короля Льва». В 2008 году он был удостоен премии Disney Legends Award. Мэттинсону было 87 лет.

* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.