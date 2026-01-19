В России с февраля станет проще рефинансировать ипотеку

По словам Руденко, речь идет о переработке механизма работы с комбинированными займами, которые частично оформлены по льготным программам, а частично — по рыночным ставкам. «Изменения в условиях рефинансирования: с 1 февраля 2026 года можно будет рефинансировать рыночную часть комбинированной ипотеки, а льготная часть останется неизменной», — прокомментировал он РИА Новости. В банке поясняют, что это позволит заемщикам воспользоваться снижением рыночных ставок без пересмотра параметров господдержки.