В России с февраля станет проще рефинансировать ипотеку

С февраля россиян ждут изменения в финансировании ипотеки.
С 1 февраля 2026 года в России изменятся условия рефинансирования комбинированной ипотеки: заемщики смогут снизить ставку по ее рыночной части, тогда как льготная часть кредита сохранится без изменений. Об этом сообщил руководитель ипотечных продуктов банка «Дом.РФ» Игорь Руденко, комментируя предстоящие нововведения в сфере субсидируемых ипотечных программ.
По словам Руденко, речь идет о переработке механизма работы с комбинированными займами, которые частично оформлены по льготным программам, а частично — по рыночным ставкам. «Изменения в условиях рефинансирования: с 1 февраля 2026 года можно будет рефинансировать рыночную часть комбинированной ипотеки, а льготная часть останется неизменной», — прокомментировал он РИА Новости. В банке поясняют, что это позволит заемщикам воспользоваться снижением рыночных ставок без пересмотра параметров господдержки.
Ранее Минфин РФ уточнял, что новые правила затронут в первую очередь семейную, дальневосточную и арктическую ипотеку. Ведомство сообщало, что при оформлении комбинированного кредита по этим льготным программам россияне смогут рефинансировать исключительно рыночную составляющую займа, а размер снижения будет зависеть от действующих условий конкретного банка по его стандартным ипотечным продуктам. При этом государственная субсидия по льготной части продолжит действовать в прежнем объеме.