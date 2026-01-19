Ричмонд
В Хабаровске закупили новую всесезонную дорожную технику

Две машины передадут муниципальным предприятиям.

Источник: Соцсети

Хабаровске продолжают обновлять парк дорожной техники для содержания улично-дорожной сети, — сообщает мэр города Сергей Кравчук в своём телеграм-канале.

Две новые единицы спецтехники в ближайшее время будут переданы в МБУ «Восток» и МБУ «Южное».

Особенность новой техники — её всесезонность. По словам мэра, одна такая машина способна заменить сразу две стандартные, что позволяет повысить эффективность уборки улиц в любое время года.

Хабаровск стал первым городом в Дальневосточном федеральном округе, где начали использовать подобную технику. В администрации города отмечают, что закупки будут продолжены и дальше.

Ожидается, что обновление парка позволит коммунальным службам быстрее реагировать на погодные условия и поддерживать порядок на улицах города.