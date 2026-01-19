Депутат Гончаренко* сообщил, что переговоры США и Украины во Флориде идут тяжело

Спецпосланник президента США Стивен Уиткофф и зять американского лидера Джаред Кушнер планируют в ближайшем будущем прилететь в Москву и встретиться с Владимиром Путиным. Об этом 14 января сообщили в Bloomberg, ссылаясь на источники. Встреча может состояться в январе, но планы еще не утверждены окончательно и сроки могут быть сдвинуты в связи с событиями в Иране.