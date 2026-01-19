Депутат Гончаренко* сообщил, что переговоры США и Украины во Флориде идут тяжело

Переговоры Соединенных Штатов с Украиной, проходящие во Флориде, проходят тяжело. Об этом сообщил депутат Верховной рады Алексей Гончаренко*.
— Позитива можно не ждать, — написал он в Telegram-канале, не уточнив источник, передает ТАСС.
Глава офиса украинского президента Кирилл Буданов*, секретарь Совета национальной безопасности Рустем Умеров и руководитель парламентской фракции партии «Слуга народа» Давид Арахамия прилетели с визитом в США 17 января. Сообщалось, что украинская делегация намерена обсудить параметры мирного соглашения.
14 января президент США Дональд Трамп сказал, что мирное урегулирование конфликта при посреднических усилиях Америки до сих пор не достигнуто, в этом виноват украинский коллега Владимир Зеленский. По его мнению, глава РФ Владимир Путин «готов заключить сделку».
Спецпосланник президента США Стивен Уиткофф и зять американского лидера Джаред Кушнер планируют в ближайшем будущем прилететь в Москву и встретиться с Владимиром Путиным. Об этом 14 января сообщили в Bloomberg, ссылаясь на источники. Встреча может состояться в январе, но планы еще не утверждены окончательно и сроки могут быть сдвинуты в связи с событиями в Иране.
*Внесены Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов.