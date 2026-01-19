Ричмонд
Спецбригады помогли пройти медосмотр пенсионерам в Приморье

Для жителей отдаленных сел организовали бесплатную доставку в поликлиники.

Источник: Комсомольская правда

В Приморском крае продолжают активную работу междисциплинарные бригады, помогающие пожилым людям следить за здоровьем. Специалисты совершили уже почти 2 тысячи выездов, охватив 305 населенных пунктов региона. Благодаря этому 7 502 пенсионера смогли добраться до медицинских учреждений. Подробнее — в материале «Комсомольской правды — Дальний Восток».

Как сообщили в региональном министерстве труда и социальной политики, сейчас в крае действуют 47 таких бригад. Они не только отвозят людей в больницы для плановой диспансеризации или вакцинации, но и при необходимости доставляют лекарства прямо на дом или привозят врачей к пациентам.

Выезды организует Приморский центр социального обслуживания населения совместно с медицинскими организациями. Работа ведется в рамках регионального проекта «Старшее поколение», который является частью национального проекта «Семья» и направлен на повышение качества и продолжительности жизни пожилых людей.