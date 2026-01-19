Спецбригады помогли пройти медосмотр пенсионерам в Приморье

Как сообщили в региональном министерстве труда и социальной политики, сейчас в крае действуют 47 таких бригад. Они не только отвозят людей в больницы для плановой диспансеризации или вакцинации, но и при необходимости доставляют лекарства прямо на дом или привозят врачей к пациентам.