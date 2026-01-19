Ричмонд
Крещение в Новосибирске: массовые купания начались

Происшествий не зарегистрировано.

В Новосибирске с 00:00 спасатели МАСС обеспечивают безопасность на двух оборудованных крещенских купелях. По данным на 07:00, в прорубь окунулись 503 человека на НВХ (пляж «Бумеранг», Софийская, 15) и 468 человек на реке Обь в районе Заобской, 97. Происшествий не зарегистрировано. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Сегодня к посещению открыты четыре купели:

— НВХ — пляж «Бумеранг», Софийская, 15, 00:00—24:00.

— Ленинский район — река Обь, район м‑р «Затон», ул. Заобская, 97, 00:00—23:30.

— Октябрьский район — протока реки Обь, район МР «Европейский берег», 10:00—24:00.

— Заельцовский район — озеро «Жемчужина Сибири», 10:00—22:00.

Спасатели напоминают новосибирцам о необходимости соблюдать правила безопасности при купаниях.