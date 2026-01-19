Крещение в Новосибирске: массовые купания начались

В Новосибирске с 00:00 спасатели МАСС обеспечивают безопасность на двух оборудованных крещенских купелях. По данным на 07:00, в прорубь окунулись 503 человека на НВХ (пляж «Бумеранг», Софийская, 15) и 468 человек на реке Обь в районе Заобской, 97. Происшествий не зарегистрировано. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.