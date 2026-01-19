Вылеты нескольких рейсов задержаны в аэропорту Иркутска из-за тумана

Туман, который образовался рано утром 19 января в Иркутске, стал возможной причиной задержки вылетов рейсов. По информации онлайн-табло аэропорта, вовремя не отправились в пункты назначения самолеты в Усть-Кут, Камрань, Читу, Мирный, Фукуок и Талакан и Санкт-Петербург.
— Ожидается также задержка рейсов из Усть-Кута и Читы в столицу Приангарья, — уточняется на сайте воздушной гавани.
Актуальное расписание необходимо уточнять у авиаперевозчиков.
В последний раз непогода стала причиной неудобств для пассажиров, вылетающих из Иркутска в Москву и Красноярск. Ожидание тогда составило около семи часов.
