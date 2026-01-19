Большинство россиянок не хотят отношений с мужчинами, живущими с родителями

Исходя из итогов опроса, большинство (70%) женщин сказали, что не стали бы начинать отношения с симпатичным им мужчиной, который в 30−40 лет продолжает жить с родителями, 16% скорее вступили бы в отношения с таким мужчиной, при этом менее половины (41%) российских мужчин не смущает, что женщина в 30−40 лет продолжает жить с родителями, 39% рассказали, что не вступили бы в отношения с той, кто живет с родителями.