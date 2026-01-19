Ричмонд
Горели мебель и вещи: МЧС опубликовали сводку за сутки в Хабаровском крае

В Хабаровском крае за сутки ликвидировано 9 пожаров.

Источник: Комсомольская правда

В Хабаровске на улице Артемовской на территории предприятия вспыхнул сильный пожар. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск".

В двухэтажном боксе загорелись домашние вещи и мебель, также огонь повредил пластиковую емкость с водой. Площадь возгорания составила 10 квадратных метров. Пожарным понадобился час, чтобы полностью ликвидировать огонь. Пострадавших нет, причина устанавливается.

Это происшествие стало одним из девяти техногенных пожаров, зарегистрированных в Хабаровском крае за минувшие сутки. Шесть из них произошли в жилых домах. Еще одно заметное возгорание случилось утром на Воронежской улице, где полностью сгорел строительный вагончик на площади 18 квадратных метров.

Чрезвычайных ситуаций за сутки в регионе не произошло. В остальном в крае спокойно, все также открыты 13 переправ. ДТП и ЧП за сутки не фиксировались.