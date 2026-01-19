Горели мебель и вещи: МЧС опубликовали сводку за сутки в Хабаровском крае

Это происшествие стало одним из девяти техногенных пожаров, зарегистрированных в Хабаровском крае за минувшие сутки. Шесть из них произошли в жилых домах. Еще одно заметное возгорание случилось утром на Воронежской улице, где полностью сгорел строительный вагончик на площади 18 квадратных метров.