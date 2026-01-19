Ричмонд
В Сургуте для учеников первой смены объявлена актировка

«В связи с низкой температурой воздуха 19 января в муниципальных общеобразовательных учреждениях Сургута отменяются занятия для 1−8 классов первой смены», — сообщили в администрации города. По данным портала «Госуслуги», температура воздуха утром составила −27,4 градуса, а ветер — 4 м/с. Информация об актировке для второй смены будет объявлена дополнительно.