Работодатели смогут отправлять новосибирцев к психиатру

С 1 марта текущего года работодатели смогут направлять сотрудников на психиатрическое освидетельствование при выявлении признаков психического расстройства по результатам медосмотра. Об этом РИА Новости сообщила Мария Соловьева, кандидат медицинских наук и доцент кафедры клинической психологии Института клинической психологии и социальной работы Пироговского университета.