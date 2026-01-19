Ричмонд
Работодатели смогут отправлять новосибирцев к психиатру

Новый порядок трудовых взаимоотношений вступает в силу с марта 2026 года.

Источник: НДН.ИНФО

С 1 марта текущего года работодатели смогут направлять сотрудников на психиатрическое освидетельствование при выявлении признаков психического расстройства по результатам медосмотра. Об этом РИА Новости сообщила Мария Соловьева, кандидат медицинских наук и доцент кафедры клинической психологии Института клинической психологии и социальной работы Пироговского университета.

Заключение психиатрического освидетельствования может послужить основанием для временного ограничения работника в выполнении определённых видов деятельности. Эксперт обосновала нововведение заботой о психическом здоровье сотрудников.

Изменения обусловлены приказом Минтруда РФ от августа 2025 года и статьёй 220 Трудового кодекса РФ. Новый порядок вступает в силу с марта.

Татьяна Картавых