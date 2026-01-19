Ричмонд
облачно с прояснениями
В Тюменской области неделя начнется с похолодания

Ночью похолодает до −28 градусов.

На территории Тюменской области днем 19 января столбики термометров опустятся местами до −24 градусов, а уже ночью морозы усилятся до −28. Об этом сообщили синоптики Обь-Иртышского управления по гидрометеослужбе.

«В Тюменской области днем 19 января ожидается температура воздуха −14, −19 градусов, местами до −19, −24. В ночь на 20 января морозы усилятся до −23, −28 градусов», — сообщается на сайте управления.

Синоптики обещают небольшой снег и ветер 4−9 м/с. В отдельных районах ночью ожидается изморозь. Занятия первой смены в школах Тюмени сегодня проходят в обычном режиме — отмена по климатическим условиям не предусмотрена.