Новосибирские ученые создали систему диагностики депрессии через речь

Учёные Новосибирского государственного университета создали прототип цифрового сервиса для автоматизированной оценки депрессии по голосу человека. Система анализирует акустические характеристики речи и классифицирует её по четырём уровням выраженности депрессии — от отсутствия симптомов до тяжёлой формы. Об этом сообщает ТАСС.