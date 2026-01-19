Ричмонд
-1°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Новосибирские ученые создали систему диагностики депрессии через речь

В будущем технологию планируют расширять для диагностики других психических расстройств и добавления анализа мимики по видео.

Источник: Freepik

Учёные Новосибирского государственного университета создали прототип цифрового сервиса для автоматизированной оценки депрессии по голосу человека. Система анализирует акустические характеристики речи и классифицирует её по четырём уровням выраженности депрессии — от отсутствия симптомов до тяжёлой формы. Об этом сообщает ТАСС.

По словам исследователей, такой подход позволяет объективно выявлять депрессию, включая скрытую, которая проявляется соматическими жалобами (боли, недомогание) и которую сложно диагностировать обычными методами из-за ограничений времени и квалификации врачей.

Сервис обеспечивает полный цикл работы с данными: запись или загрузка аудио, визуализация результатов и экспорт. Модель обучена на более чем 90 интервью и демонстрирует высокую точность, сопоставимую с зарубежными исследованиями.

Разработка велась при поддержке программы «Приоритет 2030». В будущем технологию планируют расширять для диагностики других психических расстройств и добавления анализа мимики по видео.