Новосибирские ученые создали систему диагностики депрессии через речь

Учёные Новосибирского государственного университета создали прототип цифрового сервиса для автоматизированной оценки депрессии по голосу человека. Система анализирует акустические характеристики речи и классифицирует её по четырём уровням выраженности депрессии — от отсутствия симптомов до тяжёлой формы. Об этом сообщает ТАСС.
По словам исследователей, такой подход позволяет объективно выявлять депрессию, включая скрытую, которая проявляется соматическими жалобами (боли, недомогание) и которую сложно диагностировать обычными методами из-за ограничений времени и квалификации врачей.
Сервис обеспечивает полный цикл работы с данными: запись или загрузка аудио, визуализация результатов и экспорт. Модель обучена на более чем 90 интервью и демонстрирует высокую точность, сопоставимую с зарубежными исследованиями.
Разработка велась при поддержке программы «Приоритет 2030». В будущем технологию планируют расширять для диагностики других психических расстройств и добавления анализа мимики по видео.