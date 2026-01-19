В Красноярском крае из-за схода снега ограничено движение на трассе

На автодороге Р-257 в Ермаковском муниципальном округе Красноярского края произошёл сход снежной массы. Инцидент случился около 6:40 по местному времени на 603−604 километрах трассы, в районе Буйбинского перевала. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.
Отмечается, что движение на этом участке ограничено. К счастью, обошлось без пострадавших.
К ликвидации последствий снежного завала привлечены силы МЧС и дорожных служб. Всего на месте работают 13 человек и семь единиц специализированной техники, в том числе пять спасателей и одна машина от МЧС.
Дорожники и спасатели приступили к расчистке проезда. Точное время открытия движения будет сообщено дополнительно по окончании работ.