Ричмонд
-1°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Красноярском крае из-за схода снега ограничено движение на трассе

Пострадавших нет.

Источник: Аргументы и факты

На автодороге Р-257 в Ермаковском муниципальном округе Красноярского края произошёл сход снежной массы. Инцидент случился около 6:40 по местному времени на 603−604 километрах трассы, в районе Буйбинского перевала. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.

Отмечается, что движение на этом участке ограничено. К счастью, обошлось без пострадавших.

К ликвидации последствий снежного завала привлечены силы МЧС и дорожных служб. Всего на месте работают 13 человек и семь единиц специализированной техники, в том числе пять спасателей и одна машина от МЧС.

Дорожники и спасатели приступили к расчистке проезда. Точное время открытия движения будет сообщено дополнительно по окончании работ.