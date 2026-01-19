В Приморье выдворили шестерых иностранцев за работу в такси без разрешения

Двое иностранцев получили административные штрафы. Шестерым же вынесено решение о штрафе с последующим административным выдворением. До принудительной депортации за пределы РФ они будут содержаться в Центре временного размещения иностранных граждан. Одновременно с выдворением суд установил для них запрет на въезд в Россию сроком на пять лет.