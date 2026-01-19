В Приморье выдворили шестерых иностранцев за работу в такси без разрешения

«Совместно с коллегами из краевого управления и при силовой поддержке Росгвардии мы провели профилактические мероприятия в районе аэропорта Владивосток. Внимание было уделено проверке документов, удостоверяющих личность и правовой статус иностранцев, а также разрешающих вести трудовую деятельность», — сообщили в отделе МВД России по городу Артему.
В ходе проверки было выявлено восемь административных правонарушений. Хотя пребывание мигрантов на территории страны оказалось легальным, их трудовая деятельность — перевозка пассажиров — осуществлялась без необходимых разрешений. В отношении всех нарушителей составлены административные протоколы.
Двое иностранцев получили административные штрафы. Шестерым же вынесено решение о штрафе с последующим административным выдворением. До принудительной депортации за пределы РФ они будут содержаться в Центре временного размещения иностранных граждан. Одновременно с выдворением суд установил для них запрет на въезд в Россию сроком на пять лет.
Напомним, ранее в МВД Приморья подвели итоги миграционных рейдов за новогодние праздники.