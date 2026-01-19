«СКА-Нефтяник» в Москве добился волевой победы в игре с «Динамо»

Первые четверть часа дальневосточники откровенно провалили, команда была не похожа на самих себя, что тут же сказалось на результате — 3:0 в пользу хозяев. Алексею Жеребкову пришлось брать тайм-аут, и моральная встряска провальный старт матча чуть сгладила: два мяча со стандарта и спасение от Лапина, отбившего пенальти при счёте 3:1, подняли боевой дух армейской команды.