«СКА-Нефтяник» в Москве добился волевой победы в игре с «Динамо»

Жёсткий календарь выездного турне клуба «СКА-Нефтяник» на старте 2026 года завершался встречей в Москве с главным конкурентом армейцев в регулярном Чемпионате России в нынешнем сезоне — «Динамо». Воскресная игра, как и предсказывали эксперты, для гостей «Крылатского» оказалась тяжелейшей, тем радостнее стала победа «кабанов» над бело-голубыми, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
Первые четверть часа дальневосточники откровенно провалили, команда была не похожа на самих себя, что тут же сказалось на результате — 3:0 в пользу хозяев. Алексею Жеребкову пришлось брать тайм-аут, и моральная встряска провальный старт матча чуть сгладила: два мяча со стандарта и спасение от Лапина, отбившего пенальти при счёте 3:1, подняли боевой дух армейской команды.
3:2 перед вторым таймом, и в заключительной половине игры хабаровчане словно вспомнили, что в этом Чемпионате они только побеждали. «СКА-Нефтяник» взвинтил темп: сначала мяч от Джусоева сравнял шансы команд, затем дубль от Александра Егорычева вывел «кабанов» вперёд, а Туомас Мяаття окончательно перевернул промежуточный итог, 3:6.
— К чести хозяев, они наотрез отказались выбрасывать «белый флаг», москвичей не остановил даже гол Каланчина за семь минут до финального свистка, после чего разрыв в счёте повторно достиг трёх мячей, 4:7, — отметили в пресс-службе «СКА-Нефтяника». — В результате концовка матча получилась невероятно жаркой. «Динамо» сократило отставание до минимума, но спастись уже не успело.
Итог — 6:7, и у «СКА-Нефтяника» 14-я победа подряд в регулярной части Чемпионата России сезона 2025/26 годов. Игры турнира возобновятся 29 января, после паузы на очередные сборы национальной команды. В следующий четверг армейцы в стенах «Ерофей Арены» матчем с нижегородским «Стартом» начнут серию домашних игр.