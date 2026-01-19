Назван самый безопасный регион России

«Наиболее низкий уровень преступности в России по итогам 2025 года был зафиксирован в Чечне и Ингушетии», — передает РИА Новости, проанализировав статистические данные. При составлении рейтинга учитывались не только объем зарегистрированных преступлений, но и их тяжесть, а также динамика по сравнению с предыдущим годом. Второе и третье место занимают Ингушетия и Дагестан соответственно.