Климатолог объяснил, почему белые медведи все чаще выходят к людям

«Белый медведь не чувствует столь малого изменения температуры, ему важно другое. На выживании данного вида сказывается то, что льда становится меньше, а самое главное — он очень быстро уходит от береговой линии. Из-за этого медведи становятся отрезанными от главной пищи — тюленей, которые всегда находятся на границе льда. Из-за этого они всё чаще выходят к людям, к посёлкам, где могут быть съедобные для них отходы. В результате могут возникать конфликты с человеком», — сказал ученый.