Климатолог объяснил, почему белые медведи все чаще выходят к людям

МОСКВА, 19 янв — РИА Новости. Белые медведи всё чаще выходят к поселениям людей по причине отрезанности от своей главной пищи — тюленей, заявил РИА Новости климатолог, эксперт по вопросам климата фонда «Природа и люди» Алексей Кокорин.
В субботу климатолог рассказал РИА Новости, что температура в России поднялась в среднем на 2,5 градуса за последние 50 лет. При этом, отметил он, средняя температура в РФ изменилась сильнее, чем в остальном мире, примерно на один градус.
«Белый медведь не чувствует столь малого изменения температуры, ему важно другое. На выживании данного вида сказывается то, что льда становится меньше, а самое главное — он очень быстро уходит от береговой линии. Из-за этого медведи становятся отрезанными от главной пищи — тюленей, которые всегда находятся на границе льда. Из-за этого они всё чаще выходят к людям, к посёлкам, где могут быть съедобные для них отходы. В результате могут возникать конфликты с человеком», — сказал ученый.
Для предотвращения таких ситуаций работают медвежьи патрули, отметил он.
«Очень важно, чтобы не было помоек со съедобными отходами, чтобы у людей были средства отпугивания медведей. Можно надеяться, что со временем у медведей сформируется генетическая память о том, что если лёд начал двигаться, то нужно идти вслед за тюленями на Северный полюс», — заключил Кокорин.