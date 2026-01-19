Ричмонд
облачно с прояснениями
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В ХМАО школьники останутся дома из-за морозов

В школах ХМАО для учеников первой смены 19 января объявлена актировка. Лишь в селе Корлики занятия отменены с 1-й по 11-й классы, а температура воздуха здесь опустилась почти до −38 градусов. Информация размещена на портале «Госуслуг».

Лишь в селе Корлики занятия для первой смены полностью отменены.

В школах ХМАО для учеников первой смены 19 января объявлена актировка. Лишь в селе Корлики занятия отменены с 1-й по 11-й классы, а температура воздуха здесь опустилась почти до −38 градусов. Информация размещена на портале «Госуслуг».

«Занятия первой смены 19 января отменяются. На момент объявления актировки температура воздуха составила от −27,5 до — 35,7 градуса, ветер 0−4 метров в секунду», — говорится в сообщении об актировке.

Полностью отменены занятия в школе села Корлики. В остальных учебных заведениях дома остаются ученики начальных классов. В список вошли: Нижневартовск, Лангепас, Мегион, Белоярский, Покачи, Когалым, Нефтеюганск, Радужный, Пыть-Ях, Талинка, Пойковский, Барсово, Белый Яр, Солнечный, Федоровский, Излучинск, Сосновка, Ваховск, Зайцева Речка и другие.