В ХМАО школьники останутся дома из-за морозов

В школах ХМАО для учеников первой смены 19 января объявлена актировка. Лишь в селе Корлики занятия отменены с 1-й по 11-й классы, а температура воздуха здесь опустилась почти до −38 градусов. Информация размещена на портале «Госуслуг».
«Занятия первой смены 19 января отменяются. На момент объявления актировки температура воздуха составила от −27,5 до — 35,7 градуса, ветер 0−4 метров в секунду», — говорится в сообщении об актировке.
Полностью отменены занятия в школе села Корлики. В остальных учебных заведениях дома остаются ученики начальных классов. В список вошли: Нижневартовск, Лангепас, Мегион, Белоярский, Покачи, Когалым, Нефтеюганск, Радужный, Пыть-Ях, Талинка, Пойковский, Барсово, Белый Яр, Солнечный, Федоровский, Излучинск, Сосновка, Ваховск, Зайцева Речка и другие.