Нелегальных таксистов задержали возле аэропорта в Приморье

В ходе рейда полицейские нашли восемь нарушений законодательства. Всех иностранцев доставили в отдел полиции для разбирательства. В стране они находятся законно, однако работать в такси права не имели. Тем не менее пассажиров они перевозили и зарабатывали на этом.