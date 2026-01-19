Нелегальных таксистов задержали возле аэропорта в Приморье

В Приморском крае продолжаются проверки мигрантов, работающих с нарушениями закона. Очередной рейд прошел в Артеме. Полицейские выявили иностранцев, нелегально подрабатывавших в такси. Проверки прошли в районе международного аэропорта Владивосток. Подробнее — в материале «Комсомольской правды — Дальний Восток».
Полицейские вместе с коллегами из краевого управления МВД при поддержке Росгвардии проверили водителей, которые предлагали услуги по перевозке пассажиров. У иностранцев смотрели документы, удостоверяющие личность, а также бумаги, подтверждающие право находиться в России и работать.
В ходе рейда полицейские нашли восемь нарушений законодательства. Всех иностранцев доставили в отдел полиции для разбирательства. В стране они находятся законно, однако работать в такси права не имели. Тем не менее пассажиров они перевозили и зарабатывали на этом.
По каждому факту составили административные протоколы. Двоих иностранцев оштрафовали. Еще шестерым назначили штраф и административное выдворение за пределы России. До отправки на родину они будут находиться в центре временного содержания иностранных граждан. Мигрантам запретили въезд в Россию на пять лет.