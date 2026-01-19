Новосибирцев предупредили о перебоях в работе телевидения и радио

Также радиослушатели должны быть в курсе, что в этот же период ограничат работу некоторых радиостанций, среди которых Вести ФМ, Радио России, Маяк, Городская волна, Европа Плюс и Ретро ФМ. Радио 54 не будет вещать 19 января с 07:00 до 18:00.