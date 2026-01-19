Ричмонд
Новосибирцев предупредили о перебоях в работе телевидения и радио

Подробности были предоставлены Российской телевизионной и радиовещательной сетью (РТРС).

С 19 по 25 января на станциях проведут профилактические или другие запланированные работы, которые потребуют отключения передающего оборудования, что скажется на перебоях в телевещании. Об этом сообщили в РТРС.

Отключение затронет каналы двух цифровых мультиплексов:

Мультиплекс РТРС‑1 (10 каналов):

Первый канал, «Россия 1», «МАТЧ!», НТВ, «Петербург — 5‑й канал», «Россия К», «Россия 24», «Карусель», ОТР, «ТВ Центр».

Мультиплекс РТРС‑2 (10 каналов):

«Домашний», РЕН ТВ, «Спас», СТС, ТВ‑3, «Пятница», «Звезда», МИР, ТНТ, «Муз‑ТВ».

РТРС просит зрителей принять эту информацию во внимание при планировании просмотра телепередач.

Также радиослушатели должны быть в курсе, что в этот же период ограничат работу некоторых радиостанций, среди которых Вести ФМ, Радио России, Маяк, Городская волна, Европа Плюс и Ретро ФМ. Радио 54 не будет вещать 19 января с 07:00 до 18:00.

Татьяна Картавых