Почему парк Минного городка снова закрылся: официальный комментарий

«Чтобы Минный становился еще лучше, нам нужно ненадолго перевести дух и взяться за дело с новыми силами! Поэтому мы уходим на небольшие творческие каникулы. Мы закрываем полностью наш новогодний городок, в том числе каток, ТИР и точки питания», — написала администрация парка в соцсетях.