Почему парк Минного городка снова закрылся: официальный комментарий

ВЛАДИВОСТОК, 19 января, ФедералПресс. После новогодних каникул пользователи соцсетей из Владивостока выяснили, что новогодний городок в парке Минного городка закрыт. Многие начали возмущаться в соцсетях, и команда парка прокомментировала закрытие.

Источник: РИА "ФедералПресс"

«Чтобы Минный становился еще лучше, нам нужно ненадолго перевести дух и взяться за дело с новыми силами! Поэтому мы уходим на небольшие творческие каникулы. Мы закрываем полностью наш новогодний городок, в том числе каток, ТИР и точки питания», — написала администрация парка в соцсетях.

Сейчас в парке Минного городка продолжаются активные работы — в течение нескольких лет арендатор территории, компания-застройщик, взял на себя обязательства по преображению парка. В том числе, открытие прогулочных зон и установку аттракционов.

Именно их обещают открыть в парке уже летом этого года. По словам администрации парка, к открытию готовят первую очередь развлекательного парка.

Напомним, помимо парка Минного городка во Владивостоке продолжают работу и другие зимние площадки с катками и горками.

Фото: ФедералПресс / Анна Миронова.