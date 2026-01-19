Старые самолеты в России расконсервируют для поддержания пассажиропотока

В РФ в 2022 году в рамках программы восстановления самолетов для нужд гражданской авиации стартовал процесс реконструкции 12 лайнеров разных типов — девяти воздушных судов семейства Ту-204−214, одного Ан-148 и двух Ил-96.
Уточняется, что десять из них уже возвратили в строй, они эксплуатируются заказчиками. В 2026—2027 годах будут переданы эксплуатантам еще два восстановленных Ту-204, написали «Известия».
Эксперты сообщили, что возраст самолетов не превышает 30 лет. Сейчас в числе получателей — Red Wings и другие компании.
— В скором времени будут расконсервированы не только отечественные, но и иностранные лайнеры. Авиакомпания «Россия» намерена запустить на маршруты еще один восстановленный двухпалубный Boeing 747, также в процессе реконструкции находится другой аналогичный борт. Эти суда ранее выполняли рейсы на российских и иностранных маршрутах, но были поставлены на хранение в пандемию коронавируса, — сказано в статье.
Эксперт по поставке сложных технических изделий ООО «Девайс Консалтинг» Антон Блик рассказал, что реконструкция Boeing 747 может вестись в дружественных странах, например в Иране, где имеется технический базис и специалисты. По его словам, стоимость восстановления одного такого самолета может достигать миллиарда рублей.
Отмечается, что восстановление судов позволит пополнить флот гражданской авиации на фоне наметившегося дефицита техники.
В конце декабря 2025 года Минпромторг России сообщил о начале летных испытаний нового отечественного двигателя ВК-800 и воздушного винта АВ-901 в составе легкого многоцелевого самолета «Байкал». По данным ведомства, работы проводятся на аэродроме Уральского завода гражданской авиации.