Старые самолеты в России расконсервируют для поддержания пассажиропотока

— В скором времени будут расконсервированы не только отечественные, но и иностранные лайнеры. Авиакомпания «Россия» намерена запустить на маршруты еще один восстановленный двухпалубный Boeing 747, также в процессе реконструкции находится другой аналогичный борт. Эти суда ранее выполняли рейсы на российских и иностранных маршрутах, но были поставлены на хранение в пандемию коронавируса, — сказано в статье.