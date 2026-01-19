Ричмонд
-1°
полупрозрачная облачность
На омском Левобережье возле дороги выросла избушка

Омич создал творение из «залежавшегося» придорожного снега.

В социальных сетях обратили внимание общественности на новую постройку возле дороги неподалеку от остановки «Бульвар Архитекторов» на одноименной улице. Стараниями одного из местных жителей на Левобережье появилась новая достопримечательность: аутентичная избушка из, как утверждается, залежавшегося снега.

«На ул. Б. Архитекторов ⅓ неравнодушный житель дома, из грязной кучи счищенного с дорог снега (которая пролежала энное количество дней, загораживая обзор для выезда), сотворил чудо!» — сообщается в посте, размещенном в сообществе «Аварийный Омск» во «ВКонтакте».

О востребованности новой постройки, которая представляет собой окрашенную в коричневый («имитация» древесины) и цвет морской волны избушку, окруженную чем-то наподобие рва из снежных «кирпичей», не сообщается.

Стоит отметить, что в прогнозе на ближайшие несколько дней от Обь-Иртышского УГМС значится потепление — но лишь до 15 градусов мороза. Скажется ли это на устойчивости объекта, пока не известно.