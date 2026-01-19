На Солнце случилась первая в 2026 году вспышка высшего класса

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Событие произошло накануне вечером в области 4341 в центре видимого солнечного диска напротив Земли.
Оно достигло максимума в 21:09 мск, вспышке присвоили класс X1.95 — более сильная последний раз была 14 ноября, сообщает пресс-служба Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН.
По словам специалистов, исходя из положения центра взрыва, существует очень высокая вероятность воздействия на Землю. Обе предыдущие сильные вспышки в этой области, 8 и 12 января, произошедшие на обратной стороне Солнца, сопровождались крупными выбросами плазмы.
Вспышки в зависимости от мощности рентгеновского излучения делятся на пять классов: A, B, C, M и X. Они могут вызывать на Земле магнитные бури, которые приводят к нарушениям в работе энергосистем и влияют на пути миграций птиц и животных.
Кроме того, геомагнитные бури усугубляют проблемы с давлением, поэтому опасны для людей с гипертонией и гипотонией. Примерно 70% инфарктов, гипертонических кризов и инсультов происходит именно во время солнечных бурь.